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ضمن حملة الداخلية

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم حطب محلي

2022-11-07 الساعة 11:05
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم حطب محلي
المواطن - واس

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ضبطت شرط الأمن العام في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وجازان، اليوم الإثنين، (18) مخالفاً لنظام البيئة، (11) مواطناً ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (12) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة أمنية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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