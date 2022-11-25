ضبط 18 مخالفًا للبيئة لاستغلالهم الرواسب

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس الخميس، (18) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (32) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.