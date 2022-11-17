ضبط 2318 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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نفذت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت في تغريدة عبر الحساب الرسمي لموقع التدوينات الفصيرة تويتر، بضبط 2318 مركبات في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحثت الجميع على ضرورة التعاون والتقيد بالقواعد الواردة في نظام المرور.