ضبط 2318 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

نفذت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضبط 2318 مركبة

وأفادت في تغريدة عبر الحساب الرسمي لموقع التدوينات الفصيرة تويتر، بضبط 2318 مركبات في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت الجميع على ضرورة التعاون والتقيد بالقواعد الواردة في نظام المرور.