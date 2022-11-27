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تم اتخاذ الإجراءات النظامية

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر في صبيا

2022-11-27 الساعة 8:38
ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر في صبيا
المواطن - الرياض

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ضبطت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، 235 طنًّا من الحبوب الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر.

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وقالت الهيئة في بيان لها على موقع تويتر: رصدت الغذاء والدواء مستودع منتجات غذائية في صبيا غير مرخص يخزن منتجات مجهولة المصدر، تم ضبط 235 طنًّا من الحبوب الغذائية والأعلاف.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

تيقظ

في وقت سابق، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين والمنشآت الصحية والممارسين الصحيين إلى الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي عبر نظام “تيقظ” الإلكتروني، وذلك بهدف جمع إحصائيات دقيقة عن حالات الأمراض المنقولة بالغذاء وحصر ورصد أكثر المنتجات الغذائية التي لها علاقة بحالات التسمم لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتقديم توصيات للجهات المعنية بالتسمم الغذائي.

وكان الرئيس التنفيذي لـ هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، دشن الخدمة في نظام “تيقظ” الإلكتروني مؤخرًا لتتيح للعموم تقديم معلومات التسمم الغذائي.

 

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