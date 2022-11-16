ضبط 26 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، و(12) مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية السودانية، بحوزتهم أكثر من (34) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مناطق الرياض وعسير ومكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن غرامة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.