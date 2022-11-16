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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 26 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي

2022-11-16 الساعة 3:03
ضبط 26 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، و(12) مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية السودانية، بحوزتهم أكثر من (34) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مناطق الرياض وعسير ومكة المكرمة.

غرامات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن غرامة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

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الإبلاغ على الاعتداء

وحثّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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