ضبط 3 متسولات في مكة المكرمة

تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، من ضبط عدد المتسولات، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

التفاصيل

وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الصومالية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وبطريقة مماثلة تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الباكستانية قامت بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.

وفي مشهد آخر، تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الصومالية قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.