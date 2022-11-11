ضبط 3 متسولات في مكة المكرمة

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تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، من ضبط عدد المتسولات، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/lVNGKUmM1g
— الأمن العام (@security_gov) November 10, 2022
وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الصومالية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
وبطريقة مماثلة تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الباكستانية قامت بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.
وفي مشهد آخر، تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الصومالية قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.