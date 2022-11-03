ضبط 3 مخالفين لأمن الحدود في نجران

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، مساء اليوم الخميس، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخدرة.
وذكرت مديرية الأمن العام على حسابها بموقع “تويتر”، أن القوات الخاصة لأمن الطرق ألقت القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر داخل حقائب محمولة على ظهورهم.
وأفادت مديرية الأمن بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.