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في إطار تنفيذ الحملات الميدانية

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

2022-11-27 الساعة 7:13
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

حملات مستمرة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة. وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

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