ضبط 4 أشخاص لتورطهم في حوادث سرقة في الرياض

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قبضت شرطة منطة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين، لسطوهم على منازل وسرقة ما تحتويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات والمتاجرة بها.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتبذل الجهات الأمنية قصارى جهدها لحماية المواطنين وسلامتهم، كما تناشدهم بتوخي الحذر.