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ضمن حملات الداخلية

ضبط 5 مخالفين للبيئة بحوزتهم حطب محلي

2022-11-24 الساعة 9:12
ضبط 5 مخالفين للبيئة بحوزتهم حطب محلي
المواطن - الرياض

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق حائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، اليوم الخميس، (5) مخالفين لنظام البيئة؛ (3) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السودانية والباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات أمنية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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