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قبل تسليمها للحوثيين

ضبط 70 طنًا من شحنات إيرانية قاتلة

2022-11-15 الساعة 1:18
ضبط 70 طنًا من شحنات إيرانية قاتلة
المواطن -متابعة

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أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراض سفينة صيد كانت تهرب كميات ضخمة من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي اليمنية.

صناعة الصواريخ

وذكر الأسطول الخامس، في بيان، أن القوات الأمريكية عثرت على أكثر من 70 طنًا من كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات.

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وقال نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة: كانت هذه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم.

مساعدات قاتلة

وأضاف: النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر مرور الكرام. إنه أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح الأسطول الخامس أن السفينة التي تم اعتراضها كان يقودها طاقم من 4 يمنيين، وكانت تحمل 100 طن من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وأيضًا في صنع المتفجرات.

خطر على الملاحة

وأوضح أن القوات الأمريكية أغرقت السفينة، الأحد الماضي، في خليج عمان لأنها كانت تشكل خطرًا على الملاحة للشحن التجاري وتم تسليم طاقمها إلى خفر السواحل اليمني.

وفي ديسمبر الماضي، ضبط الأسطول الخامس شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد منشأها إيران وكانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

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