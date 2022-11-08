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هجوم في الشارع

ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  

2022-11-08 الساعة 1:01
ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  
المواطن - متابعة

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تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عملية اعتداء شاب إيراني على رجل دين في أحد الشوارع أمام المارة.

ضرب باللكمات

ويظهر الفيديو مهاجمة الشاب لرجل الدين وطرحه أرضًا والاعتداء عليه باللكمات وسط الشارع وأمام المارة في مدينة سبزوار الإيرانية.

يأتي ذلك تزامنًا مع تزايد الاحتجاجات وانتشارها في إيران رفضًا للقمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المعارضين له، والتي تفاقمت منذ مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني قبل نحو شهرين على يد شرطة الأخلاق متأثرة بما تعرضت له من تعذيب.

رسائل احتجاجية

يذكر أنه في الآونة الأخيرة برزت مقاطع الفيديو غير المألوفة في بلد محكوم من قبل رجال الدين المتشددين منذ أكثر من 40 عامًا، في وقت يتصاعد الغضب في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد إسقاط العمائم لرجال الدين الإيرانيين، كوسيلة لتوصيل رسالة احتجاجية إلى السلطات بالبلاد.

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