طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر الشهراني إلى الرياض

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ وزارة الدفاع، لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها على “تويتر”: “إنفاذًا لأمر سمو ولي العهد.. طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض”.
إنفاذًا لأمر سمو #ولي_العهد..
طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض. pic.twitter.com/lD4W5dG0RK
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 24, 2022
وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.
وكان الشهراني أُصيب في فكه وجزء من وجهه بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس أثناء تصديه لإحدى الكرات الخطيرة من لاعبي الأرجنتين.