طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر الشهراني إلى الرياض

نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ وزارة الدفاع، لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها على “تويتر”: “إنفاذًا لأمر سمو ولي العهد.. طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض”.

إنفاذًا لأمر سمو #ولي_العهد.. طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض. pic.twitter.com/lD4W5dG0RK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 24, 2022

اللاعب يغيب عن المونديال

وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وكان الشهراني أُصيب في فكه وجزء من وجهه بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس أثناء تصديه لإحدى الكرات الخطيرة من لاعبي الأرجنتين.