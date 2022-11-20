طاقم تحكيم سلوفيني لمباراة السعودية والأرجنتين

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هوية حكام مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022.
وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة السعودية والأرجنتين لطاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينسيتش، ويساعده توماس كلانشنيك وأندراز كوفاسيتش.
ومن المقرر أن يكون السنغالي ماجيتي نداي حكمًا رابعًا، والحكم الاحتياطي الحاج سامبا، وذلك حسبما أعلن حساب منتخب الأرجنتين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وسيكون الهولندي بولوس فان بويكل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الألماني باستيان دانكيت، وحكم تقنية التسلل، الجزائري عبد الحق التشيالي، ويُعاونه الإسباني ريكاردو دي بورجوس، والفرنسي نيكولا دانوس احتياطيًا لحكم تقنية الفيديو.
وستُقام مباراة السعودية والأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.
ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.