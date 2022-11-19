طالبات جدة تبتكرن شبكة لاسلكية لمراقبة جودة الهواء

قدمت طالبات قسم هندسة الحاسب والشبكات بجامعة جدة خلال ملتقى “الابتكار نحو الريادة” الذي تنظِّمه غرفة جدة بالشراكة مع جامعة جدة ممثلة بعمادة البحث العلمي، اليوم الجمعة، مشاريع بحثية ريادية تخدم البيئة والحفاظ على صحة المجتمع خاصة من يعاني من أمراض تنفسية أو يهتم بجودة الهواء.

شبكة لاسلكية

ومن أبرز تلك المشاريع ابتكار شبكة لاسلكية طويلة المدى ومنخفضة الطاقة قائمة على “إنترنت الأشياء” لمراقبة جودة الهواء، بحيث تعمل على تطوير نظام يمكنه مراقبة جودة الهواء بشكل موثوق من أجل التنبيه باستمرار للمجتمع حول مدى صحة الهواء الذي نتنفسه.

يُذكر أن ملتقى “الابتكار نحو الريادة”، الذي يأتي تزامناً مع الاسبوع العالمي لريادة الأعمال، يستهدف 10 آلاف مبتكر من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين في مجال الابتكار وريادة الأعمال؛ مما يحقق (رؤية المملكة 2030).