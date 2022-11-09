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سيتم فرض قيود

طالبان تمنع النساء من دخول المتنزهات

2022-11-09 الساعة 10:13
طالبان تمنع النساء من دخول المتنزهات
المواطن - متابعة

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منعت السلطات الأفغانية، نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابول، اليوم الأربعاء.

قيود

جاء ذلك بعدما أكدت وزارة الأخلاق التابعة لحركة طالبان أنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.

وكشف متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات، وذلك رداً على سؤال من وكالة “رويترز” لكنه لم يوفر مزيدًا من التفاصيل.

ولم يتضح مدى نطاق تطبيق القيود أو تأثيرها على قاعدة سابقة أصدرتها الوزارة تقول إنه يجب الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وأنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.

 

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