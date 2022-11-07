طبيب مصاب بالشلل: البعض يرفضون الكشف

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان
كشف المواطن صفوان شاكر أن بعض المرضى يرفضون فكرة أن يُعالج لدى طبيب يجلس على كرسي؛ لأنه لم يستطع أن يساعد نفسه، لافتًا إلى أنه يأخذ الموضوع بصدر رحب ويقدم للمريض حلولًا أخرى.
فيديو | "بسبب كرسي الإعاقة يرفض بعض المرضى التعامل معي وأقابل ذلك برحابة صدر رغم صعوبة الموقف"
– د. صفوان شاكر#الراصد pic.twitter.com/EK90wmSStF
— الراصد (@alraasd) November 6, 2022
وتعرض المواطن الشاب صفوان شاكر للإصابة في الحبل الشوكي ما سبب له شللًا إلا أنه لم يتوقف طموحه واستمر في دراسة الطب وتخرج مؤخرًا.
وتحدث الدكتور صفوان، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية، عن ردود فعل المراجعين بعد رؤيتهم له يجلس على كرسي متحرك قائلًا: إن هناك من يتقبل الكشف لديه، ومنهم من يرفض.