طبيب مصاب بالشلل: البعض يرفضون الكشف

كشف المواطن صفوان شاكر أن بعض المرضى يرفضون فكرة أن يُعالج لدى طبيب يجلس على كرسي؛ لأنه لم يستطع أن يساعد نفسه، لافتًا إلى أنه يأخذ الموضوع بصدر رحب ويقدم للمريض حلولًا أخرى.

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وتعرض المواطن الشاب صفوان شاكر للإصابة في الحبل الشوكي ما سبب له شللًا إلا أنه لم يتوقف طموحه واستمر في دراسة الطب وتخرج مؤخرًا.

وتحدث الدكتور صفوان، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على شاشة الإخبارية، عن ردود فعل المراجعين بعد رؤيتهم له يجلس على كرسي متحرك قائلًا: إن هناك من يتقبل الكشف لديه، ومنهم من يرفض.