طرح كتاب الأمير هاري عبر أمازون مجانًا

تتوافر السيرة الذاتية المثيرة للأمير هاري تحت عنوان Spare مجاناً على تطبيق أمازون، بشكل مفاجئ ضمن صفقات الجمعة السوداء، وذلك قبل شهرين من موعد طرحها رسميًا في المكتبات البريطانية خلال شهر يناير المقبل.

طرحه مجانًا

ويثير الكتاب قلقاً كبيراً لبقية أفراد العائلة المالكة، بينما تتوفر صفقة Amazon عندما يقوم العملاء بإجراء تجربة على خدمة الكتب الصوتية Audible الخاصة بهم، والكتاب الآن مدرج في قائمة الأعمال المجانية التي يمكن شراؤها من قبل مستمعي Audible أثناء التجربة، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن المذكرات بالفعل للبيع بنصف سعر التجزئة في أوائل أكتوبر.

ويقول تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية: لن يكون الكتاب الصوتي متاحاً للاستماع إليه حتى إصداره في 10 يناير المقبل، ولكن يمكن للمتسوقين الأذكياء الاشتراك في الإصدار التجريبي الآن، وتحديد الكتاب ثم إلغاء حسابهم، وانتظار الكتاب الصوتي مجاناً عند صدوره، وأضاف: سيستمع عشاق العائلة المالكة إلى الكتاب الذي قرأه الأمير نفسه، مما يضيف ميزة إضافية إلى التجربة.

وفاة الملكة

كان يأمل الأمير هاري في الأصل أن ينشر عمله في خريف هذا العام، لكن الوفاة المأساوية للملكة فرضت المزيد من العمل على المذكرات، حيث توقع خبراء ملكيون أنه ربما يعيد كتابة أجزاء في ضوء وفاة الملكة، ويقال إنه طلب عدداً من التغييرات في اللحظة الأخيرة وسط مخاوف من أن روايته لن تبدو على ما يرام في أعقاب وفاتها.

صفقة الكتاب

لذا وعد الناشر Penguin Random House بالصدق في المذكرات الحميمة، حيث ورد أنه دفع للأمير هاري 20 مليون دولار ما يعادل 18.4 مليون جنيه إسترليني مقدماً للكتاب كجزء من صفقة من 3 عناوين بقيمة 36.8 مليون جنيه إسترليني، لكن بعض تجار التجزئة قاموا بالفعل بتخفيض الكتاب إلى نصف السعر لنسخ الطلب المسبق، ويتضمن ذلك بائع الكتب الشهير WHSmith، الذي أعلن طرح الكتاب بسعر 14 جنيهاً إسترلينياً في وقت مبكر من أكتوبر، وذلك بنصف سعر التجزئة الموصى به البالغ 28 جنيهاً إسترلينياً.

ويتوفر الكتاب أيضاً في Amazon Spare للشراء مقابل 14 جنيهاً إسترلينياً خلال تخفيضات أسعار الجمعة السوداء، إضافة إلى إصدار Kindle مقابل 13.99 جنيه إسترليني.

العائلة المالكة

ويقال إن كبار أفراد العائلة المالكة يستعدون لليلة نشر الكتاب المكون من 416 صفحة في 10 يناير، فيما حذر كاتب السيرة الذاتية توم باور من أن استقبال المذكرات سيكون لحظة نجاح أو استراحة لعائلة ساسكس. وقال مصدر لصحيفة ميل أون صنداي: لن يكون ذلك بمثابة عيد ميلاد عائلي يبعث على الاسترخاء.

كما حذر خبراء آخرون من أن الكتاب قد يجعل من شبه المستحيل على عائلة ساسكس معالجة الخلاف مع باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية.