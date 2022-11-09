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بين الشوطين بلقاء أوساسونا

طرد بيكيه في آخر مبارياته مع البارشا

2022-11-09 الساعة 1:43
طرد بيكيه في آخر مبارياته مع البارشا
الرياض - متابعة

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تعرض نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني المدافع جيرارد بيكيه للطرد بين شوطي مباراة فريق البارشا أمام أوساسونا ضمن مباريات الجولة الـ 14 في الدوري الإسباني.

بين الشوطين

وبين شوطي المباراة ذهب جيرارد بيكيه إلى الحكم للاعتراض على قراراته في الشوط الأول ومنها طرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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ليطرد الحكم بيكيه بين الشوطين في آخر مباراة له مع برشلونة.

جيرارد بيكيه

المدافع المعتزل

وأعلن جيرارد بيكيه اعتزاله كرة القدم قبل عدة أيام، وأن مباراة برشلونة الحالية مع أوساسونا هي الأخيرة له مع البارسا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، وخرج أيضا المهاجم ليفاندوفسكي بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 30.

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