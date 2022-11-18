طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم !

تشهد مدينة الرياض ازدحامًا مروريًّا يفوق العادة، يجعل العابرين ينتظرون بالساعات لحل الأزمة لاسيما في حال وقوع الحوادث، دون أي تدخل لفك أزمة الاختناقات، والتي باتت أزمة حقيقية يعاني منها السكان.

ولا أحد ينكر أن المدينة تشهد نموًّا سريعًا وتطورًا شاملًا في شتى المجالات، بما في ذلك مجال النقل والمواصلات، وقد صاحب هذا التطور نمو متزايد في عدد السكان، وسط توقعات بأن يصل إجمالي عدد سكانها إلى 9 ملايين نسمة، وفقًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهو ما يصاحبه زيادة سريعة في حركة المرور اليومية.

حوادث صغيرة

وفي سياق متصل، طالب عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية عساف بن سالم أبو ثنين، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالتدخل لحل أزمة حوادث الطرق السريعة بالرياض التي تسهم في تعطيل الحركة وتعطيل آلاف المواطنين، وأرجع فيها الأزمة إلى انتظار المواطنين لشركة نجم لإعداد تقارير بقيمة الإصلاح دون تدخل من المرور لحل أزمة الاختناق.

ودعا أبو ثنين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ومرور منطقة الرياض بسرعة التدخل لحل الأزمة، لاسيما مع بقاء السيارات موقع الحادث لحين وصول نجم؛ الأمر الذي يسهم بدوره في تأزيم الحركة.

من جهته، أعلن المرور، في أكثر من مناسبة، أن الزحام يحتاج لحلول هندسية وبدائل تدخل في اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والنقل، وتعمل عليها مكاتب استشارية استنادًا لدراسات متخصصة وتصاميم معينة.

نجم الحوادث

يأتي ذلك في وقت توقع فيه الرئيس التنفيذي لشركة “نجم”، محمد السليمان، أن تصل عدد الحوادث في المملكة لـ مليون و600 ألف حادثة بنهاية العام الحالي.

وأضاف السليمان في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” أن الحوادث التي تخص الشركة بلغت في 2019 مليون و100 ألف، وفي 2020 بلغت 800 ألف، وفي 2021 بلغت مليون و300 ألف حادث.

وأوضح السليمان أن شركة نجم عززت قدراتها بـ 40 ألف دراجة نارية لتسهيل الوصول لمواقع الحوادث، لافتة إلى اعتمادهم الأسكوتر المرتبط بكيفية الحفاظ أولًا على سلامة الموظفين حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.

ورغم ذلك ارتفاع الحوادث واستمرارها دون تدخل من الجهات المعنية يؤزم الحالة المرورية، والتي قد تتفاقم مع زيادة عدد السكان.

ما هو الحل؟

وفي بحث دائم للمشكلة المرورية بالرياض، أوضحت دراسة نشرتها جامعة نايف العربية في 2022 ضرورة تحديد أيام للدراسة والعمل عن بعد، وأيام أخرى للدراسة والعمل الحضوري، وبالتناوب بين الفئات بما يمنع التعارض، ويجعل الشارع مرتاحًا لا متشنجًا، واعتماد المراجعات الإلكترونية في المعاملات الاعتيادية وكخيار وحيد، وقراء المستقبل المروري لمواقع الأبنية الحكومية والخاصة قبل الموافقة عليها، مع الأخذ بمبدأ شارع الاتجاه الواحد في أوقات الذروة وفي المواسم والفعاليات، وفرض رسوم على استخدام الشارع في الأوقات المزدحمة.

ومن بين الحلول الإضافية المقترحة لمواجهة الزحام، فكرة الأحياء المتكاملة التي تمكن الشخص من القيام بمعظم مشاويره داخل حيه، وإزالة الطرق السريعة داخل المدن، واستبدالها بمسارات نقل عام.

بالإضافة إلى ما سبق، يحتاج الأمر لتدخل الجهات المعنية لضبط سير السيارات وتنظيم حركة المرور وتفادي انتظار السيارات بالساعات لحين قدوم دوريات تقارير التأمين؛ للتخفيف من حدة زحام المدينة التي تشهد تطورًا هائلًا بفضل جهود خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية المملكة 2030.