طريقة استعراض إعدادات الحساب في ‎توكلنا خدمات الجديدة

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كشف تطبيق توكلنا، طريقة استعراض إعدادات الحساب في نسخة ”توكلنا خدمات الجديدة”.
وقال التطبيق في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بموقع “تويتر”، إن طريقة استعراض الإعدادات تتمثل في: “الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات، ومن ثم الضغط على أيقونة الصورة الشخصية من أعلى الصفحة، ثم يتم استعراض إعدادات الحساب”.
وفي وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة استعراض الرسائل، وهي خدمة تمكن المستخدم من استعراض الإشعارات حسب الجهة المرسلة.
وجاءت الخطوات على النحو التالي: