Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الضغط على أيقونة الصورة الشخصية

طريقة استعراض إعدادات الحساب في ‎توكلنا خدمات الجديدة

2022-11-29 الساعة 7:24
طريقة استعراض إعدادات الحساب في ‎توكلنا خدمات الجديدة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف تطبيق توكلنا، طريقة استعراض إعدادات الحساب في نسخة ‎”توكلنا خدمات الجديدة”.

استعراض إعدادات الحساب

وقال التطبيق في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بموقع “تويتر”، إن طريقة استعراض الإعدادات تتمثل في: “الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات، ومن ثم الضغط على أيقونة الصورة الشخصية من أعلى الصفحة، ثم يتم استعراض إعدادات الحساب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب هطول أمطار جدة بغزارة

Img

رئاسة الهيئات تحصل على شهادتي الآيزو في المواصفات الدولية ورضا العملاء

استعراض الرسائل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة استعراض الرسائل، وهي خدمة تمكن المستخدم من استعراض الإشعارات حسب الجهة المرسلة.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

  • الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات. ومن ثم الضغط على أيقونة الرسائل.
  • بعد الضغط على أيقونة الرسائل، يتم عرض قائمة الإشعارات.
  • يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل الإشعار.

طريقة استعراض إعدادات الحساب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم