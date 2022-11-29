طريقة تحميل بيانات تويتر قبل حذف الحساب

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يتيح موقع تويتر طريقة للمستخدمين من أجل تنزيل بيانات الحساب بالكامل بما في ذلك التغريدات والرسائل المباشرة.
وتتمثل خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام الويب كالآتي: قم بتسجيل الدخول عبر تويتر باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. ومن ثم انقر فوق المزيد في قائمة التنقل الرئيسية على يسار الخط الزمني الخاص بك.
وتأتي الخطوة التالية في تحديد الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار الحساب ضمن الإعدادات. يتبعها النقر فوق بيانات تويتر ضمن البيانات والأذونات.
ولابد من إدخال كلمة مرور حسابك عندما يطلب منك ذلك والنقر فوق طلب أرشيف. بعد ذلك، سيتم تسجيل الطلب ومعالجته، ولن تستغرق العملية أكثر من 24 ساعة.
وتتمثل خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام تطبيقات Android و iOS كالتالي:
– اضغط على أيقونة قائمة التنقل للوصول إلى القائمة الرئيسية.
– انقر فوق الإعدادات والخصوصية وحدد حساب.
– انقر فوق بيانات تويتر الخاصة بك ضمن البيانات والأذونات.
– قم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق طلب أرشيف.