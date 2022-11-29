Icon

مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
التغريدات والرسائل المباشرة

طريقة تحميل بيانات تويتر قبل حذف الحساب

2022-11-29 الساعة 11:04
طريقة تحميل بيانات تويتر قبل حذف الحساب
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

يتيح موقع تويتر طريقة للمستخدمين من أجل تنزيل بيانات الحساب بالكامل بما في ذلك التغريدات والرسائل المباشرة.

تنزيل البيانات

وتتمثل خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام الويب كالآتي:  قم بتسجيل الدخول عبر تويتر باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. ومن ثم انقر فوق المزيد في قائمة التنقل الرئيسية على يسار الخط الزمني الخاص بك.

قد يهمّك أيضاً
Img

جائزة الأميرة صيتة تستعرض فعاليات ملتقى دراية

Img

معالم البحرين بالأخضر احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

وتأتي الخطوة التالية في تحديد الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار الحساب ضمن الإعدادات. يتبعها النقر فوق بيانات تويتر ضمن البيانات والأذونات.

ولابد من إدخال كلمة مرور حسابك عندما يطلب منك ذلك والنقر فوق طلب أرشيف. بعد ذلك، سيتم تسجيل الطلب ومعالجته، ولن تستغرق العملية أكثر من 24 ساعة.

طلب الأرشيف

وتتمثل خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام تطبيقات Android و iOS كالتالي:

– اضغط على أيقونة قائمة التنقل للوصول إلى القائمة الرئيسية.

– انقر فوق الإعدادات والخصوصية وحدد حساب.

– انقر فوق بيانات تويتر الخاصة بك ضمن البيانات والأذونات.

– قم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق طلب أرشيف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق