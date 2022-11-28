طريقة ترحيب السعوديين بزوار المدينة اليابانية

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
لفت سعوديون زوار المدينة اليابانية في منطقة بوليفارد وورلد، من خلال التحدث باللغة اليابانية وارتداء الملابس التقليدية الخاصة بهم، فكانوا مصدر جذب للزوار بتقمصهم الشخصية اليابانية من حيث ترحيبهم المختلف سواء بالكلمات أو بالحركات.
وبحسب ما ذكرت “العربية” يعمل عبدالرحمن الدويسان مع زملائه عند بوابة المدينة اليابانية ويشارك في الترحيب بالضيوف وزراعة البسمة في وجوه الزوار والضيوف سواء من خلال ارتداء الزي الياباني أو التحدث بلغتهم أو بعاداتهم في الترحيب.
وأعرب عبدالرحمن عن سعادته بالمشاركة ومشاهدة انطباعات زوار بوليفارد وورلد وعبارات الثناء منهم.
وأوضح أنه تعلمَ اللغة اليابانية من الأفلام والمسلسلات اليابانية وهي الأنمي، لافتًا إلى أن اللغة اليابانية صعبة جدًّا، لكنه تعلم العديد من الكلمات والعبارات، متمنيًا إتقان اللغة اليابانية لكي أصبح مترجمًا محترفًا لها، بالإضافة إلى التعرف على العادات التقاليد لدى اليابانيين.