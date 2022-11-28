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بارتداء ملابسهم والتحدث بلغتهم

طريقة ترحيب السعوديين بزوار المدينة اليابانية

2022-11-28 الساعة 1:38
طريقة ترحيب السعوديين بزوار المدينة اليابانية
المواطن - الرياض

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لفت سعوديون زوار المدينة اليابانية في منطقة بوليفارد وورلد، من خلال التحدث باللغة اليابانية وارتداء الملابس التقليدية الخاصة بهم، فكانوا مصدر جذب للزوار بتقمصهم الشخصية اليابانية من حيث ترحيبهم المختلف سواء بالكلمات أو بالحركات.

بزيهم وعاداتهم

وبحسب ما ذكرت “العربية” يعمل عبدالرحمن الدويسان مع زملائه عند بوابة المدينة اليابانية ويشارك في الترحيب بالضيوف وزراعة البسمة في وجوه الزوار والضيوف سواء من خلال ارتداء الزي الياباني أو التحدث بلغتهم أو بعاداتهم في الترحيب.

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وأعرب عبدالرحمن عن سعادته بالمشاركة ومشاهدة انطباعات زوار بوليفارد وورلد وعبارات الثناء منهم.

وأوضح أنه تعلمَ اللغة اليابانية من الأفلام والمسلسلات اليابانية وهي الأنمي، لافتًا إلى أن اللغة اليابانية صعبة جدًّا، لكنه تعلم العديد من الكلمات والعبارات، متمنيًا إتقان اللغة اليابانية لكي أصبح مترجمًا محترفًا لها، بالإضافة إلى التعرف على العادات التقاليد لدى اليابانيين.

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