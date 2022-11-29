طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا

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تفاعل تطبيق توكلنا مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية تغيير رقم الجوال في توكلنا.
وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لتطبيق توكلنا على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، موضحًا خطوات تغيير رقم الجوال.
1- فتح تطبيق توكلنا خدمات.
2- اختر ما إذا كنت مواطن/ مقيم أو زائر/ خليجي.
3- الضغط على الخدمات العامة.
4- الضغط على “تحديث رقم الجوال”.
5- إدخال رقم الهوية/ الإقامة وتاريخ الميلاد.
6- إكمال باقي البيانات المطلوبة، وكذلك إدخال رقم الجوال الجديد.