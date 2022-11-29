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طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا

2022-11-29 الساعة 9:13
طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا
المواطن - الرياض

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تفاعل تطبيق توكلنا مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية تغيير رقم الجوال في توكلنا.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لتطبيق توكلنا على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، موضحًا خطوات تغيير رقم الجوال.

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تغيير رقم الجوال في توكلنا

1- فتح تطبيق توكلنا خدمات.

2- اختر ما إذا كنت مواطن/ مقيم أو زائر/ خليجي.

3- الضغط على الخدمات العامة.

4- الضغط على “تحديث رقم الجوال”.

5- إدخال رقم الهوية/ الإقامة وتاريخ الميلاد.

6- إكمال باقي البيانات المطلوبة، وكذلك إدخال رقم الجوال الجديد.

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