طريقة حذف المستند المنتهي بحساب المواطن

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين بشأن عدم الأهلية بسبب وجود مستند (منتهي) أو (مرفوض).

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين لحساب المواطن عبر “تويتر”، بأنه في حال أصبحت حالة المستند (منتهي) أو (مرفوض)، فهذا الأمر يتطلب حذفه عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب بإدارة المرفقات ومن ثم الانتقال إلى الإجراءات وحذف المرفق.

تسجيل عقد الإيجار

وفي حال وجود عقد إيجار موحد جديد يتم إضافته من خلال أيقونة المرفقات واختيار عقد إيجار موحد، ثم الضغط على أيقونة حفظ، ليتم بعدها التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

تحديث حساب المواطن

وفي وقت سابق دعا البرنامج المستفيدين إلى تحديث البيانات والإفصاح عن الدخول الحقيقية وإرفاق كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.