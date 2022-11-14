طريقة معرفة أقدم صديق في تطبيق سناب شات

أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة معرفة أقدم صديق ضمن الأصدقاء في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

خطوات معرفة أقدم صديق

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن معرفة أقدم صديق في سناب شات من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الذهاب لجهات الاتصال أو الأصدقاء

– اختيار اسم الصديق المراد معرفة تاريخ إضافته

– النزول للأسفل

– تجد جميع البيانات وتشمل تاريخ إضافة الصديق بدقة

وتابع سالم الحربي مازحاً بعد معرفة آخر صديق لديك في تطبيق سناب شات، عليك أن تجهز له هدية نظير هذه السنوات من الصداقة.