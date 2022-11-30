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ردًّا على استفسارات

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان

2022-11-30 الساعة 10:48
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء للموارد البشرية، بأن قيمة الاستحقاق يمكن معرفته باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

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