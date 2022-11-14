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6 قتلى في الحادث المأساوي

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

2022-11-14 الساعة 9:03
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
المواطن - متابعة

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كانت طفلة تركية ووالدها من بين ضحايا الانفجار الذي ضرب شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول، أمس الأحد.

 قتلى وجرحى

وكانت الطفلة إيكرين ووالدها يوسف ميدان، من بين القتلى الـ6 في الحادث المأساوي، الذي أدى أيضا إلى إصابة العشرات، من بينهم حالات خطرة.

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وكان المواطن ميدان يعمل في وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وفقًا لمصادر رسمية وتقارير صحفية.

هجوم غادر

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانيك: ألعن هذا الهجوم الغادر الذي قتل أبًا وابنته.

وأضافت: كدولة، نقف إلى جانب عائلات إخوتنا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم ومع جرحانا، بكل إمكانياتنا.

وتابعت: لن يكون بوسع أي بؤرة شريرة تعطيل وحدتنا وتضامننا.

رائحة الإرهاب

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون، عندما هز انفجار شارع الاستقلال، في حادث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة وتفوح منه رائحة الإرهاب.

وفر مئات الأشخاص من الشارع التاريخي بعد الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة في الاتجاه المقابل.

لحظة الانفجار

وكانت المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي في كبرى مدن تركيا مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار، الذي أدى إلى تطاير الحطام في الهواء وترك العديد من الأشخاص على الأرض.

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