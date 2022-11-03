طلاب يفاجئون معلمهم باحتفال بمناسبة شفائه

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إقامة طلاب في إحدى المدارس بالمملكة احتفالًا داخل الفصل بمعلمهم؛ وذلك لخروجه من المستشفى بعد شفائه وعودته للعمل مرة أخرى.
وفي الفيديو يمكن رؤية الطلاب وقد قاموا بشراء مجموعة من الحلوى والمأكولات، وتم وضعها في الفصل لاستقباله.
وفوجئ المعلم لحظة دخوله باستقبال الطلاب له استقبالًا حافلًا وكبيرًا، وقد أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل بسبب هذه اللافتة التي تعبر عن مدى حب الطلاب لمعلمهم.