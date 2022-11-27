Icon

30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للرجال والنساء للعمل بفروع الشركة

طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

2022-11-27 الساعة 11:01
طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي

تصميم غرافيك
المسؤوليات
  • يولد عمليات تنفيذ مرئية واضحة وحديثة ومؤثرة
  • ينفذ إرشادات العلامة التجارية بما يصل إلى أعلى المعايير
  • يشمل النطاق على سبيل المثال لا الحصر
  • منشورات ورسومات ورسوم متحركة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • أصول التسويق المجتمعي
  • الأصول المرئية للويب والتطبيق: المحتوى المرئي والتحديثات والأساليب المبتكرة لعرض المحتوى
  • التواجد في المطار دون اتصال بالإنترنت ، POSM
  • أصول التصميم غير المتصلة بالإنترنت للأغراض الداخلية (مواد تشكيلات مجلس الإدارة ، والقوالب ، ومشاريع العلامات التجارية للموظفين ، وحزم الترحيب ، وقوالب الاتصالات الداخلية ، والنشرة الإخبارية / المجلات الرقمية ، وما إلى ذلك)
  • أصول المقر والمكاتب
  • إنشاء ملفات الأعمال الفنية ودعمها بالإنتاج ، والتنفيذ غير المتصل بالإنترنت.
  • يعمل مع فريق التسويق ومع الأقسام الأخرى لترجمة أهدافهم إلى حلول تصميمية
  • يبني علاقة إيجابية قوية عبر المنظمة من خلال الانخراط والتواصل مع الرؤساء ومع الأقران
  • يطور باستمرار كلاً من الفهم المفاهيمي للوسائط الرقمية وحرفة إنتاج المحتوى الإبداعي في الرقمية
  • يتابع ويشارك أحدث الابتكارات الرقمية ويقترح ويطور وينفذ الأفكار التي تبتكر وتشارك
  • يحافظ على المعايير الأخلاقية العالية للفريق والامتثال للقوانين والعادات والمسؤوليات الاجتماعية السعودية.

المؤهلات والخبرة

  • معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة
  • معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة
  • فهم النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وممارستها
  • درجة تقنية أو ما يعادلها في مجال ذي صلة / درجة البكالوريوس

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

قد يهمّك أيضاً
Img

احتجاجات على الضربات التركية في سوريا والعراق

Img

احتفالات عربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

رابط التقديم – (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%
السعودية اليوم

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%

السعودية اليوم
السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب
السعودية اليوم

السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب

السعودية اليوم
الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 
تقارير

الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 

تقارير
الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال
تكنولوجيا

الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال

تكنولوجيا
أفضل سن للإقلاع عن التدخين
صحة وطب‎

أفضل سن للإقلاع عن التدخين

صحة وطب‎
تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...
السوق

تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...

السوق
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...

السوق
22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي
الرياضة

22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي

الرياضة