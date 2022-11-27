طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي
تصميم غرافيك
المسؤوليات
- يولد عمليات تنفيذ مرئية واضحة وحديثة ومؤثرة
- ينفذ إرشادات العلامة التجارية بما يصل إلى أعلى المعايير
- يشمل النطاق على سبيل المثال لا الحصر
- منشورات ورسومات ورسوم متحركة على وسائل التواصل الاجتماعي
- أصول التسويق المجتمعي
- الأصول المرئية للويب والتطبيق: المحتوى المرئي والتحديثات والأساليب المبتكرة لعرض المحتوى
- التواجد في المطار دون اتصال بالإنترنت ، POSM
- أصول التصميم غير المتصلة بالإنترنت للأغراض الداخلية (مواد تشكيلات مجلس الإدارة ، والقوالب ، ومشاريع العلامات التجارية للموظفين ، وحزم الترحيب ، وقوالب الاتصالات الداخلية ، والنشرة الإخبارية / المجلات الرقمية ، وما إلى ذلك)
- أصول المقر والمكاتب
- إنشاء ملفات الأعمال الفنية ودعمها بالإنتاج ، والتنفيذ غير المتصل بالإنترنت.
- يعمل مع فريق التسويق ومع الأقسام الأخرى لترجمة أهدافهم إلى حلول تصميمية
- يبني علاقة إيجابية قوية عبر المنظمة من خلال الانخراط والتواصل مع الرؤساء ومع الأقران
- يطور باستمرار كلاً من الفهم المفاهيمي للوسائط الرقمية وحرفة إنتاج المحتوى الإبداعي في الرقمية
- يتابع ويشارك أحدث الابتكارات الرقمية ويقترح ويطور وينفذ الأفكار التي تبتكر وتشارك
- يحافظ على المعايير الأخلاقية العالية للفريق والامتثال للقوانين والعادات والمسؤوليات الاجتماعية السعودية.
- معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة
- معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة
- فهم النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وممارستها
- درجة تقنية أو ما يعادلها في مجال ذي صلة / درجة البكالوريوس
طريقة التقديم:
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