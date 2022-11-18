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حيرت العلماء

ظاهرة مخيفة لأغنام تسير بحلقة دائرية 12 يومًا

2022-11-18 الساعة 1:40
ظاهرة مخيفة لأغنام تسير بحلقة دائرية 12 يومًا
المواطن - الرياض

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انتشرت مقاطع فيديو لقطيع من الأغنام تسير بحلقة دائرية لمدة 12 يومًا كاملة دون توقف، في ظاهرة غريبة حيرت العلماء في تفسيرها.

من جانب آخر، انتشرت فيديوهات الأغنام بشكل واسع وسط حالة من الدهشة والهلع.

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في اتجاه عقارب الساعة

من المثير للدهشة أن الأغنام تتجول في حركة مستمرة باتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في شمال الصين في لقطات تعود لأوائل نوفمبر.

انتشار المشهد في مقاطع الفيديو حير العديد من الناس، كما أصيبت صاحبة الأغنام بالذهول.

من جانبها، قالت مياو: إن الحركة الدائرية بدأت ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع.

وفي اللقطات التي تم تصويرها من CCTV، يمكن رؤية مئات الأغنام تتبع بعضها البعض في دائرة.

ومن المحير أيضًا أنه رغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت في المشهد المنتشر.

يرى الخبراء أن مرضًا يجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران. ويمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ، ويمكن أن تكون الخراف مصابة به وتتسبب في تصرفها بطريقة غريبة.

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