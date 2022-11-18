ظاهرة مخيفة لأغنام تسير بحلقة دائرية 12 يومًا

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك
انتشرت مقاطع فيديو لقطيع من الأغنام تسير بحلقة دائرية لمدة 12 يومًا كاملة دون توقف، في ظاهرة غريبة حيرت العلماء في تفسيرها.
من جانب آخر، انتشرت فيديوهات الأغنام بشكل واسع وسط حالة من الدهشة والهلع.
من المثير للدهشة أن الأغنام تتجول في حركة مستمرة باتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في شمال الصين في لقطات تعود لأوائل نوفمبر.
انتشار المشهد في مقاطع الفيديو حير العديد من الناس، كما أصيبت صاحبة الأغنام بالذهول.
من جانبها، قالت مياو: إن الحركة الدائرية بدأت ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع.
وفي اللقطات التي تم تصويرها من CCTV، يمكن رؤية مئات الأغنام تتبع بعضها البعض في دائرة.
ومن المحير أيضًا أنه رغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت في المشهد المنتشر.
يرى الخبراء أن مرضًا يجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران. ويمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ، ويمكن أن تكون الخراف مصابة به وتتسبب في تصرفها بطريقة غريبة.