عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمغردين وضعوا كشافًا ضوئيًّا على المقر الرئيسي لمبنى تويتر في ولاية كاليفورنيا فيها كلمات مهينة لمالك تويتر الجديد، إيلون ماسك.

ممنوع دخول الموظفين

وبحسب الفيديو المتداول، حمل الكشاف الضوئي مجموعة من العبارات المهينة لماسك.

وفي وقت سابق، أفاد موقع “بيزنيس إنسايدر” Business Insider، الجمعة، بأن شركة “تويتر” أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من المالك إيلون ماسك.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتًا، ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفت الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وبحسب الموقع، أغلقت مكاتب “تويتر” فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.