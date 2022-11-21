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مشيدًا بمستوى منتخب الأرجنتين

عبدالإله المالكي: الأخضر استعد جيدًا لمونديال 2022

2022-11-21 الساعة 8:44
عبدالإله المالكي: الأخضر استعد جيدًا لمونديال 2022
المواطن - الرياض

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أكد النجم عبدالإله المالكي جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على قوة الأرجنتين.

تعليق عبدالإله المالكي

وقال عبدالإله المالكي: “نريد خوض مباراة الأرجنتين الآن، بالنظر إلى الحماس المسيطر على لاعبي الأخضر، أتمنى تقديم مباراة جيدة، لا أعذار لدينا، نعتاد على الطقس في قطر، ومستعدون للعب في أي وقت”.

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عبدالإله المالكي
المالكي في المؤتمر الصحافي – المصدر @SPA_Spor

وأضاف: “منتخب الأرجنتين من أفضل الفرق على مستوى العالم في آخر عامين، ويتسم بالقوة، ولكن المنتخب السعودي يحظى بدعم جماهيري كبير، وهذا يمنح الأخضر، الفرصة لتقديم أداء مشرف”.

واختتم عبدالإله المالكي تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “المنتخب السعودي خاض فترة إعداد جيدة قبل كأس العالم، نتمنى تقديم مستويات تسعد الجماهير”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يواجه الأرجنتين

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، يوم غد الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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