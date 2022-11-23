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مهنئًا الشعب السعودي بالفوز على الأرجنتين

عبدالإله المالكي: كنا قد التحدي وشكرًا لـ الجمهور على المؤازرة

2022-11-23 الساعة 12:02
عبدالإله المالكي: كنا قد التحدي وشكرًا لـ الجمهور على المؤازرة
المواطن - الرياض

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تقدم نجم خط الوسط بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي، بالتهنئة للشعب السعودي بعد فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022 في قطر.

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شكراً لـ الجمهور

وكتب عبدالإله المالكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: قلنا لهم الميدان يا حميدان، وكنا قد التحدي!.

وأضاف عبدالإله المالكي: ألف مبروك الفوز للشعب السعودي كافّة، شكراً لأفضل جمهور في العالم على المؤازرة.

نهاية سلسلة

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أطول سلسلة دون هزيمة لـ الأرجنتين في جميع البطولات، والتي وصلت إلى 36 لقاء، ليفشل التانجو في تجاوز رقم إيطاليا، حيث لم تخسر في 37 مواجهة متتالية.

كما يُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم منذ فوز الكاميرون في مونديال 1990.

تهنئة رينارد

وتقدم المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، بالتهنئة إلى الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بعد الفوز الكبير الذي حققه الأخضر، أمس الثلاثاء، على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت، أمس، على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الدور الأول بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

شهد لقاء السعودية والأرجنتين تألق الحارس محمد العويس، كما أغلق الدفاع السعودي المنافذ أمام ميسي ولاوتارو مارتينيز، ولم يمنحهم الفرصة للتقدم في مناطقهم، ووقع لاوتارو وميسي في فخ التسلل أكثر من مرة، وهذا أفقد الأرجنتين الثقة.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات مونديال 2022 بقطر أمام منتخب بولندا.

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