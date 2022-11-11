عدد مرات الغسل الأمثل لشعر الرأس

اختلف الأشخاص حول عدد المرات الصحيحة لغسل الشعر أسبوعيًّا، إذ لا يزال الجدل مثارًا بين خبراء الصحة وعامة الناس.

وأكد الخبراء أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع حول عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا أو ما يمكننا فعله للحفاظ عليه في أيام الراحة.

عدة عوامل

ويعتمد عدد المرات التي يجب فيها تنظيف خصلات شعرك على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الشعر، ومدى دهون فروة رأسك، ومستويات نشاط الشخص نفسه.

من جانبه، كشف مساعد طبيب الأمراض الجلدية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك، الدكتور أنتوني روسي، أن غسيل الشعر كثيرًا يؤدي إلى جفافه، في حين أن تراكم الزيت بسبب عدم الغسيل بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الرائحة.

مرة أو مرتين

ووفقًا لشبكة سي إن إن، يخبر روسي مرضاه عمومًا بغسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع، ولكن إذا كانت فروة الرأس دهنية للغاية، فقد يحتاج الأمر إلى غسلها مرة واحدة يوميًّا، وفقًا لموقع الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، فيما يمكن للعمر أن يلعب دورًا أيضًا.

إلى ذلك، أشار إلى أنه خلال فترة البلوغ يكون هناك زيادة في الهرمونات، وبالتالي يمكن أن تتضخم الغدد الدهنية.

اختلاف الآراء

وكشفت الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن فروة الرأس تنتج كمية أقل من الزيت مع التقدم في السن.

وأوضحت أن الشعر قد يكون أكثر عرضة للجفاف أو التقصف إذا كان مجعدًا أو متعرجًا. كما يمكن أن يؤدي غسله كثيرًا إلى تفاقم هذا الأمر، لذا لا يحتاج الشعر الكثيف والمجعد عمومًا إلى غسله يوميًّا أو حتى أسبوعيًّا، وفقًا للجمعية.

لكن يجب أن تغسله كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل؛ للحفاظ على فروة الرأس والشعر نظيفين وصحيين.