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شارك بالأمس أمام رايو فاليكانو

عدد مشاركات أسينسيو بـ مباريات ريال مدريد

2022-11-08 الساعة 5:04
عدد مشاركات أسينسيو بـ مباريات ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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احتفل اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو بالمشاركة في 250 مباراة من مباريات ريال مدريد الإسباني وفي مختلف المسابقات، وذلك بعد تواجده في لقاء رايو فاليكانو أمس الاثنين في الدوري الإسباني.

أسينسيو بـ مباريات ريال مدريد

الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر “تويتر” أشار إلى عدد مشاركات أسينسيو صاحب الـ26 عامًا مع نادي ريال مدريد في مختلف المسابقات، حيث وصل عدد المباريات إلى 250 مباراة.

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ويلعب أسينسيو مع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد منذ عام 2014 قادمًا من نادي ريال مايوركا الإسباني.

ماركو أسينسيو

إنجازات أسينسيو

وفاز أسينسيو بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد وهم ” 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كأس السوبر الإسباني، و 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و 3 ألقاب في بطولة كأس السوبر الإسباني، و 3 ألقاب بكأس العالم للأندية”.

وفي وقت سابق، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو رقمًا فريدًا في الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوزه على ريال مدريد.

رايو فاليكانو ضد الريال
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “للمرة الأولى بالقرن العشرين ينجح رايو فاليكانو في حصد النقاط أمام الثلاثي ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذات الموسم بالليجا”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو في التعادل سلبيًا مع برشلونة، وإيجابيًا ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/1، قبل أن يحقق فوزًا قاتلًا ضد ريال مدريد بنتيجة 3-2 ويحرمه من الصدارة.

رايو فاليكانو ضد الريال

وستكون آخر مباريات ريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم، ضد نادي قاديش بعد غد الخميس، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

 

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