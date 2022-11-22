عدد من الجامعات تعلن تأجيل الاختبارات النهائية دعماً للمنتخب السعودي

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
أعلنت عدد من الجامعات تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة اليوم الثلاثاء بعد الساعة 12 ظهرًا وإعادة جدولتها لاحقًا وذلك دعمًا لمباراة منتخبنا الوطني، تنفيذاً للتوجيه الصادر في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات النهائية المتزامنة مع توقيت مباراة منتخبنا الوطني ظهر اليوم الثلاثاء من ١٢-٣ ظهرًا. على أن يتم إعادة جدولتها في وقت لاحق، ويأتي القرار استجابةً للتوجيه الكريم ودعمًا للأخضر السعودي الذي يخوض منافسات كأس العالم.
يذكر أنه صدرت توجيهات لجميع الجهات الحكومية والوزارات، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرًا.
بدوره وجه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في تعميم اليوم الثلاثاء، بإنهاء الدوام الساعة 12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة 1 ظهراً.
يذكر أن المنتخب السعودي يلتقي في أول مبارياته في كأس العامل قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني في مواجهة قوية يطمح فيها المنتخب السعودي بالفوز والانتصار وتحقيق إنجاز تاريخي.