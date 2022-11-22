عدد من الجامعات تعلن تأجيل الاختبارات النهائية دعماً للمنتخب السعودي

أعلنت عدد من الجامعات تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة اليوم الثلاثاء بعد الساعة 12 ظهرًا وإعادة جدولتها لاحقًا وذلك دعمًا لمباراة منتخبنا الوطني، تنفيذاً للتوجيه الصادر في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات النهائية المتزامنة مع توقيت مباراة منتخبنا الوطني ظهر اليوم الثلاثاء من ١٢-٣ ظهرًا. على أن يتم إعادة جدولتها في وقت لاحق، ويأتي القرار استجابةً للتوجيه الكريم ودعمًا للأخضر السعودي الذي يخوض منافسات كأس العالم.

توجيه لجميع الجهات الحكومية

يذكر أنه صدرت توجيهات لجميع الجهات الحكومية والوزارات، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرًا.

التعليم تعلن إنهاء الدوام الـ12 ظهرا

بدوره وجه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في تعميم اليوم الثلاثاء، بإنهاء الدوام الساعة 12 ظهراً نظراً لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة 1 ظهراً.

يذكر أن المنتخب السعودي يلتقي في أول مبارياته في كأس العامل قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني في مواجهة قوية يطمح فيها المنتخب السعودي بالفوز والانتصار وتحقيق إنجاز تاريخي.