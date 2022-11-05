عرض جوي لفريق الصقور السعودية بالدوحة

شارك فريق الصقور السعودية، في العرض الجوي المشترك مع القوات الجوية الأميرية القطرية وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية وفريق السهام الحمر البريطاني.

استعراض جوي

ونشرت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عدة صور لما قدمه فريق الصقور السعودية من استعراض جوي في سماء العاصمة القطرية الدوحة، رسم من خلاله مشاهد مميزة بألوان علم المملكة وعلم قطر.