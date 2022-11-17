عرض لاستعارة صلاح من نادي درجة خامسة

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قدم نادي تاونتون تاون عرضًا للحصول على خدمات النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على سبيل الإعارة، خلال فترة التوقف الناتجة عن نهائيات كأس العالم، قطر 2022، وذلك على نهج نظيره نادي أشتون يونايتد.
وقدم تاونتون تاون عرضًا لـ محمد صلاح من أجل استعارة خدماته من ليفربول خلال الفترة نفسها.
وكتب الحساب الرسمي لنادي تاونتون تاون، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة، بموقع “تويتر”: “هل تحلم ببضع مباريات يا محمد؟ نقدم عرض إعارة لمدة شهر”.
ويخوض محمد صلاح مباراة ودية مع منتخب مصر غدًا الجمعة ضد منتخب بلجيكا، قبل أن يلتحق بمعسكر ليفربول في دبي استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.