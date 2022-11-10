عريس يحطم كعكة زفافه في وجه عروسته

أظهر مقطع فيديو، انتشر سريعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، زفاف غريب لعريس حطم كعكة زفافه.

تحطيم الكعكة

وعلى الرغم من أن العريس والعروسة كانا يمزحان، ولكن جاءت ردود الأفعال سلبية على الفيديو بعد انتشاره سريعًا.

ولم يجد العريس طريقة أخرى لجعل زفافه مميزاً، إلا أن يحطم قطعة من كعكة الزفاف على وجه عروسه.

عدوانية غير مقبولة

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في تيك توك، أثارت الحادثة ذعراً كبيراً بين المستخدمين، واعتبرت التعليقات أن الزوج كان عدوانياً جداً في تصرفه.

مع ذلك، قالت العروس التي نشرت الفيديو إن الأمر كله كان ممتعاً.

تفاصيل الواقعة

وظهر العريس في الفيديو يمشي مسرعاً إلى كعكة الزفاف، ثم يمسك شريحة بيديه قبل أن يركض إلى العروس التي حاولت الهروب دون جدوى، إلى أن جلست في الزاوية ورفعت يديها مناشدة حتى امتلأ وجهها بالحلوى.

وسقطت العروس على الأرض ضاحكة، فيما حاول زوجها الجديد مساعدتها بعد فعلته.