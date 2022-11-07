عريضة تطالب بحظر حساب خامنئي على تويتر

طالبت عريضة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بحظر حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من على تويتر بعد صفقة الاستحواذ على المنصة البالغة 44 مليار دولار.

وجاء في العريضة على موقع Change.org: إذا لم يسمح لشعبه باستخدام المنصة، فلماذا تسمح له باستخدام المنصة؟ تسبب خامنئي في حدوث مشاكل ليس فقط في إيران ولكن في دول أخرى أيضًا.

وتابعت: على مدى 43 عامًا، أشرفت طهران بقيادة خامنئي، على الاضطهاد الوحشي والمنهجي للشعب، وقام بتعذيب وقتل المدنيين المعارضين للنظام، وتمويل وتسليح المنظمات الإرهابية بالوكالة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغزة، وهو مسؤول عن مقتل الآلاف في جميع أنحاء المنطقة.

خامنئي مسؤول أيضًا عن الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، بجانب شرطة الآداب أو الأخلاق التي تضايق وتعتقل بشكل روتيني النساء لعدم ارتدائهن الحجاب.

ويتم حظر الإنترنت في إيران وحظر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وذلك في الوقت الذي يستخدمهم خامنئي لنشر أجنداته والدعوات الصارخة للعنف والكراهية.

تغييرات إيلون ماسك في تويتر

وفي سياق آخر، يقوم إيلون ماسك المدير التنفيذي الحالي لتويتر بالكثير من التغيرات في المنصة، ومنها إمكانية توثيق الحساب بالشارة الزرقاء من خلال دفع 8 دولارات فقط، لكنه أرجأ تلك الخطوة إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقام إيلون ماسك أيضًا بسلسلة من الإقالات وشمل ذلك 4 من الرؤساء التنفيذيين الكبار بالإضافة إلى نصف العاملين بالشركة من حول العالم، فيما وُصف بمجزرة جماعية للموظفين.