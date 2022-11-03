عزف نشيد الكويت بمونديال 1982

جاء ظهور المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم عام 1982 كأول منتخب عربي آسيوي يشارك في بطولات كأس العالم.

مونديال 1982

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم فيفا عبر تويتر، اليوم الخميس: أول منتخب عربي آسيوي يعزف نشيده في بطولات كأس العالم كان الكويت في إسبانيا 1982.

تعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذه اللعبة، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم، وكان ذلك في عام 1982، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980.