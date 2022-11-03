عزف نشيد الكويت بمونديال 1982

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي
جاء ظهور المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم عام 1982 كأول منتخب عربي آسيوي يشارك في بطولات كأس العالم.
بُورِكتَ يَـا وَطَني الكُوَيْتَ لَنَا سَكَنًا وَعِشْتَ عَلَى المَدَى وَطَناقد يهمّك أيضاً
يَفْدِيـكَ حُـرٌ فِـي حِـمَـاكَ بَـنَـى صَـرْحَ الحَـيَـاةِ بِـأكْـرَمِ الأيْـدِي
أول منتخب عربي آسيوي يُعزَف نشيده في بطولات كأس العالم FIFA كان الكويت في إسبانيا 1982 🫡🇰🇼@KuwaitFA
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 3, 2022
وذكر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم فيفا عبر تويتر، اليوم الخميس: أول منتخب عربي آسيوي يعزف نشيده في بطولات كأس العالم كان الكويت في إسبانيا 1982.
تعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذه اللعبة، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم، وكان ذلك في عام 1982، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980.