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عسير تدعم الأخضر في مونديال 2022

2022-11-22 الساعة 12:41
عسير تدعم الأخضر في مونديال 2022
المواطن - الرياض

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يحظى الأخضر بدعم جماهيري كبير من منطقة عسير، قبل بدء مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته السادسة.

الأخضر يبدأ مشواره

ويبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، اليوم الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.

الأخضر
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

عسير تدعم المنتخب السعودي

وأطلقت هيئة تطوير منطقة عسير مبادرة مجتمعية تحت عنوان “عسير تدعم المنتخب”، وذلك بمشاركة قطاعات حكومية وخاصة وأهلية، لدعم وتحفيز لاعبي الأخضر في مشواره المونديالي.

وتأتي هذه المبادرة من أجل توسيع قاعدة المتابعين والممارسين للأنشطة الرياضية، وذلك تحيقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الهامة “قمم وشيم”؛ وحتى تكو عسير وجهة للسياحة الرياضية.

وترتكز أعمال المبادرة على 6 مسارات عمل، والتي تتمثل في مسار الافتتاح، حيث يعني الكثير للجماهير خلال المباراة الافتتاحية للأخضر، وذلك من خلال توفير الجهات المشاركة وأماكن عرض المواجهة.

ويوجد مسار للاحتفال بنتائج الأخضر الإيجابية والذي يحدد فيه كيف وأين يحتفل الجمهور السعودي بالنتيجة الخاصة بالمنتخب، ومسار هوية عسير؛ والذي يعكس العديد من الأمور الهامة في متلف شوارع المنطقة وجبالها ومبانيها، ومسار المنشآت الرياضية لتحفيز الأندية الموجودة في المنطقة لابتكار فعاليات جاذبة للجماهير وتتناسب مع الحدث.

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