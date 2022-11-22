عصابة الترصد لشاحنات النقل والمركبات وسرقتها في قبضة الشرطة

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية المصرية؛ لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في الترصد لشاحنات النقل والمركبات المتوقفة على الطرق السريعة، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.