عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على (3) مواطنين لارتكابهـم حـوادث سلب.

اتخاذ الإجراءات النظاميـة

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.