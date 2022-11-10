عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على (3) مواطنين لارتكابهـم حـوادث سلب.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.