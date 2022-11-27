عطل فني يسقط طائرة مقاتلة مصرية

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان صادر اليوم الأحد: “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 27/ 11/ 2022 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب؛ نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة”.
وأضاف المتحدث أن اتخاذ الإجراءت اللازمة جارٍ بمعرفة الجهات المختصة.