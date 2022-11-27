عطل فني يسقط طائرة مقاتلة مصرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، عن سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية.

عطل فني

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان صادر اليوم الأحد: “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 27/ 11/ 2022 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب؛ نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة”.

وأضاف المتحدث أن اتخاذ الإجراءت اللازمة جارٍ بمعرفة الجهات المختصة.