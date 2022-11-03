عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران.
وتشمل العقوبات الجديدة ضد إيران شخصيات مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية قطاعات النفط والشحن والسفن
وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن واشنطن لن تصمت إزاء قمع إيران للمتظاهرين السلميين.
وأوضحت أن السلطات الإيرانية تشن حملة عنيفة ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن جلسة مجلس الأمن سوف تدين قمع إيران الوحشي للمتظاهرين الشجعان.