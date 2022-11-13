علاء مبارك يرد على انتقاد الجارديان لمصر

رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية والتي تناولت فيه قمة المناخ التي تستضيفها مصر وما وصفته بمحاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين “تلميع” صورة مصر بملف حقوق الإنسان.

تخرج بوجهها القبيح

وغرد علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: تخرج الجارديان بوجهها القبيح وبتمويلها المشبوه بنشر الأكاذيب منها أكذوبة ال70 مليار إلى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا إلخ.. واخيراً أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها! من الواضح ان نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه”.

وكانت الصحيفة قد نشرت في تقريرها الجمعة: حاول السيسي ومسؤولوه اعتبار Cop27 فرصة لإبراز قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، بينما كانوا يحاولون إخفاء سجل حقوق الإنسان في البلاد. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي وحملة استمرت ما يقرب من عقد على الحقوق المدنية والحريات السياسية.

وأردفت الصحيفة: عملت قوات الأمن في العاصمة المصرية، القاهرة، وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة”، مضيفة أن “جماعات حقوقية قالت إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج.