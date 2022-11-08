علاء مبارك يسأل جون كيري عن المليارات

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وجه علاء، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، سؤالًا لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بشأن المليارات التي كان صرح في عام 2011 بأنها لمبارك وأنها جمدت بالولايات المتحدة.
وعبر علاء في لهجة تهكمية، عبر تغريدة في موقع تويتر، عن غضبه من كيري، قائلًا: يجب أن يسأل كيري عن تصريحه في 2011 بتجميد 31.5 مليار دولار لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا، أخبارهم إيه؟.
ووضع نجل الرئيس المصري الراحل، إجابة مفترضة على لسان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تقول: موضوع قديم لسه فاكرين، كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدها قلنا إنها غلطة غير مقصودة.
واختتم علاء مبارك تغريدته الساخرة بعبارة باللغة الإنجليزية موجهة لكيري تقول: عار عليك!.
وأكد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، أن قمة المناخ COP27، التي تعقد في شرم الشيخ، تقوم على التقدم الذي تم إحرازه في القمة السابقة في جلاسكو.
وتابع جون كيري، عبر تغريدة له على تويتر تزامنًا مع مشاركته بالقمة: يمكننا معالجة أزمة المناخ إذا قامت كل دولة بمواءمة التزاماتها مع هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية وقمنا بتنفيذ خططنا.
shekabkade
يبدو ان اللامبارك لم يستلم ثمن مساعدته لامريكا في احتلال العراق وابنه يطالب بها الان ….يكفينا ان الله اخزاه في اخر ايامه في الدنيا و لخزي الاخرة ادهى وامر .وحسبنا الله ونعم الوكيل .
samy kheir
لا غرابة في ذلك فقد عهدنا قيام أمريكا بأعمال انتقامية ضد أبرياء اتهمتهم بجرائم افتراضية فددمرت شعوبا وأفرادا والعالم يتظاهر بأنه أبله لتفعل ما تشاء خشية اتهامهم أيضا بجرائم افتراضية