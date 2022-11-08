Icon

نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon والدة الأمير متعب بن عبدالله في ذمة الله Icon أميركا.. 6 مقاطعات في ولاية جورجيا تقرر استمرار التصويت لوقت إضافي Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس Icon ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصريحات سابقة أغضبته

علاء مبارك يسأل جون كيري عن المليارات

2022-11-08 الساعة 10:18
علاء مبارك يسأل جون كيري عن المليارات
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وجه علاء، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، سؤالًا لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بشأن المليارات التي كان صرح في عام 2011 بأنها لمبارك وأنها جمدت بالولايات المتحدة.

تجميد مليارات مبارك

وعبر علاء في لهجة تهكمية، عبر تغريدة في موقع تويتر، عن غضبه من كيري، قائلًا: يجب أن يسأل كيري عن تصريحه في 2011 بتجميد 31.5 مليار دولار لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا، أخبارهم إيه؟.

قد يهمّك أيضاً
Img

سحب ممطرة على 5 مناطق

Img

دب يحصد مليوني مشاهدة

ووضع نجل الرئيس المصري الراحل، إجابة مفترضة على لسان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تقول: موضوع قديم لسه فاكرين، كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدها قلنا إنها غلطة غير مقصودة.

هجوم ضد كيري

واختتم علاء مبارك تغريدته الساخرة بعبارة باللغة الإنجليزية موجهة لكيري تقول: عار عليك!.

وأكد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، أن قمة المناخ COP27، التي تعقد في شرم الشيخ، تقوم على التقدم الذي تم إحرازه في القمة السابقة في جلاسكو.

وتابع جون كيري، عبر تغريدة له على تويتر تزامنًا مع مشاركته بالقمة: يمكننا معالجة أزمة المناخ إذا قامت كل دولة بمواءمة التزاماتها مع هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية وقمنا بتنفيذ خططنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • shekabkade

    يبدو ان اللامبارك لم يستلم ثمن مساعدته لامريكا في احتلال العراق وابنه يطالب بها الان ….يكفينا ان الله اخزاه في اخر ايامه في الدنيا و لخزي الاخرة ادهى وامر .وحسبنا الله ونعم الوكيل .

  • samy kheir

    لا غرابة في ذلك فقد عهدنا قيام أمريكا بأعمال انتقامية ضد أبرياء اتهمتهم بجرائم افتراضية فددمرت شعوبا وأفرادا والعالم يتظاهر بأنه أبله لتفعل ما تشاء خشية اتهامهم أيضا بجرائم افتراضية

إقرأ المزيد

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية
السعودية اليوم

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية

السعودية اليوم
5 محاور استثنائية لـ تغطية مشاركة الأخضر...
الرياضة

5 محاور استثنائية لـ تغطية مشاركة الأخضر...

الرياضة
السعودية محور الرياضة القادم بالمنطقة 
تقارير

السعودية محور الرياضة القادم بالمنطقة 

تقارير
مصر الأوليمبي يعبر إسواتيني ويواجه زامبيا
الرياضة العالمية

مصر الأوليمبي يعبر إسواتيني ويواجه زامبيا

الرياضة العالمية
بايدن يواجه تهديدًا يكلفه 2 مليار دولار...
العالم

بايدن يواجه تهديدًا يكلفه 2 مليار دولار...

العالم
اشتعال شاحنة بعد مطاردة مثيرة بكاليفورنيا
غرائب

اشتعال شاحنة بعد مطاردة مثيرة بكاليفورنيا

غرائب
ترامب يعلن الترشح للانتخابات الأمريكية 2024
العالم

ترامب يعلن الترشح للانتخابات الأمريكية 2024

العالم
CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات
تقارير

CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات

تقارير