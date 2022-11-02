علاج واعد ضد كورونا

طور علماء علاجًا يجعل فيروس كورونا عاجزًا عن التطور، وذلك عبر حرمانه من الوصول إلى البروتينات التي يحتاجها حتى يؤذي جسم الإنسان، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

سد الثغرة

وبحسب المصدر، فإنه في حال تم إنجاز هذه المهمة العلمية، ستؤدي إلى سد الثغرة الموجودة في مختلف اللقاحات والعلاجات المتاحة حاليًّا ضد كورونا.

ومن المعروف أن اللقاحات المتاحة حاليًّا لا تستطيع منع انتقال العدوى إلى الإنسان، لكنها تساعد على تفادي الأعراض الأشد عند الإصابة بكوفيد 19، فتقلل احتمال دخول المستشفى والوفاة بسبب المضاعفات.

نتائج واعدة

وأظهرت دراستان طبيتان، خلال الشهر الماضي، نتائج واعدة لعلاج كوفيد 19″ عن طريق استهداف البروتينات البشرية، وإحدى الدراستين منشورة في صحيفة “ساينس سيغنالين”، فيما تخضع الثانية لتدقيق علمي على موقع مختص.

لكن هذه المحاولة العلمية تواجه عدة عقبات، لاسيما في ظل وجود مخاوف من تبعات إرباك بعض البروتينات الموجودة في جسم الإنسان.

ويرى بعض العلماء أن تطوير هذه التقنية لم يحظَ بالتمويل الكافي، حتى يستطيع الباحثون أن يتأكدوا من النجاعة بشكل أوضح.