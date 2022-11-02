Icon

ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية Icon رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته Icon بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين Icon الطفلة رتيل مفقودة في الشوقية منذ السبت Icon تسجيل 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 257 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
محروم من البروتينات

علاج واعد ضد كورونا

2022-11-02 الساعة 12:10
علاج واعد ضد كورونا
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

طور علماء علاجًا يجعل فيروس كورونا عاجزًا عن التطور، وذلك عبر حرمانه من الوصول إلى البروتينات التي يحتاجها حتى يؤذي جسم الإنسان، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

سد الثغرة

وبحسب المصدر، فإنه في حال تم إنجاز هذه المهمة العلمية، ستؤدي إلى سد الثغرة الموجودة في مختلف اللقاحات والعلاجات المتاحة حاليًّا ضد كورونا.

ومن المعروف أن اللقاحات المتاحة حاليًّا لا تستطيع منع انتقال العدوى إلى الإنسان، لكنها تساعد على تفادي الأعراض الأشد عند الإصابة بكوفيد 19، فتقلل احتمال دخول المستشفى والوفاة بسبب المضاعفات.

نتائج واعدة

وأظهرت دراستان طبيتان، خلال الشهر الماضي، نتائج واعدة لعلاج كوفيد 19″ عن طريق استهداف البروتينات البشرية، وإحدى الدراستين منشورة في صحيفة “ساينس سيغنالين”، فيما تخضع الثانية لتدقيق علمي على موقع مختص.

لكن هذه المحاولة العلمية تواجه عدة عقبات، لاسيما في ظل وجود مخاوف من تبعات إرباك بعض البروتينات الموجودة في جسم الإنسان.

ويرى بعض العلماء أن تطوير هذه التقنية لم يحظَ بالتمويل الكافي، حتى يستطيع الباحثون أن يتأكدوا من النجاعة بشكل أوضح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نزاهة: إيقاف 60 متهمًا والتحقيق مع 148
السعودية اليوم

نزاهة: إيقاف 60 متهمًا والتحقيق مع 148

السعودية اليوم
دليل إرشادي لسلامة شاحنات البضائع غير الخطرة
السعودية اليوم

دليل إرشادي لسلامة شاحنات البضائع غير الخطرة

السعودية اليوم
الروبوت الأذكى بالعالم يوجه رسالة للبشر
حصاد اليوم

الروبوت الأذكى بالعالم يوجه رسالة للبشر

حصاد اليوم
اعتدال تدريجي في أجواء المملكة بأكتوبر
السعودية اليوم

اعتدال تدريجي في أجواء المملكة بأكتوبر

السعودية اليوم
٥ نصائح لكلمات مرور قوية
آخر الاخبار

٥ نصائح لكلمات مرور قوية

آخر الاخبار
الحائلي بعد قرار فيفا: لم نخطئ بضم...
آخر الاخبار

الحائلي بعد قرار فيفا: لم نخطئ بضم...

آخر الاخبار
ورد وحضن أبوي لسلطان عمان في البحرين
العالم

ورد وحضن أبوي لسلطان عمان في البحرين

العالم
التشهير بمنشأة لبيعها عبوات غراء أرضيات مغشوشة
السعودية اليوم

التشهير بمنشأة لبيعها عبوات غراء أرضيات مغشوشة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه